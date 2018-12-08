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Gaziantep'ten çalınan motosiklet Kilis'te yakalandı

Gaziantep’te, 4 yıl önce çalınan motosiklet Kilis’te jandarma tarafından yol uygulamasında yakalanarak sahibine teslim edildi.

Gaziantep'te, 4 yıl önce çalınan motosiklet Kilis'te jandarma tarafından yol uygulamasında yakalanarak sahibine teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Elbeyli Karayolu Beşiriye Yol kontrol noktasında Suriye uyruklu M.H. yönetimindeki 79 DD 965 plakalı motosikleti durdurdu. Motosikletin yapılan sorgulamasında 2014 yılında Gaziantep'ten çalıntı olduğu belirlendi. Motosikletin sahibi Ş.D. Beşiriye Jandarma Komutanlığı'na davet edilerek çalınan motosikleti kendisine teslim edildi. Suriye uyruklu, M.H. ise gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

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