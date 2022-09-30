Geçen yıl yanan ormanlardaki ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Bölge Müdürü Ali Özdemir, beraberinde Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ile birlikte 29 Temmuz 2021 tarihinde Demirciler Köyü Afrinçayı Orman İşletme Şefliği 167, 197, 198 No'lu bölmelerde, 98.2 Hektar alanda çıkan orman yangını sonrasında makineli toprak işleme yapılan tabi tensil sahasında yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Özdemir ayrıca Afrinçayı Orman İşletme Şefi Mücahit Işık'tan Martavan Orman Dışı Satış Deposunda üretim ve satış durumu ile ilgili bilgi alarak, emval çeşitleri ve istifleri inceledi. Özdemir, burada depo iç düzeni ile istif tasnif işlerinin itinalı yapılarak üretimde tekniğe ve standardizasyona uygun piyasa talepleri doğrultusunda kaliteli emvale ağırlık verilmesi konusunda talimatlarını verdi.

Yangına müdahale için açılan orman yollarını inceleyen Özdemir, Kilis'ten ayrıldı.