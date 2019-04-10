Geçici işe başvuran 4 bin 300 aday için kura çekimi yapıldı

Kilis'te İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 4 bin 300 adaydan 300'ü için kura çekimi yapıldı.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kilis Belediyesinde 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 300 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 4 bin 300 kişi mart ayında başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonunda, adayların isimlerinin bulunduğu kağıtların noter tarafından çekilişleri yapıldı. Kurada ismi çıkanların bu ay içerisinde işe başlayacakları bildirildi.