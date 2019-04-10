İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Geçici işe başvuran 4 bin 300 aday için kura çekimi yapıldı

Kilis’te İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 4 bin 300 adaydan 300’ü için kura çekimi yapıldı.

Kilis'te İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 4 bin 300 adaydan 300'ü için kura çekimi yapıldı.


Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kilis Belediyesinde 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 300 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 4 bin 300 kişi mart ayında başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonunda, adayların isimlerinin bulunduğu kağıtların noter tarafından çekilişleri yapıldı. Kurada ismi çıkanların bu ay içerisinde işe başlayacakları bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.