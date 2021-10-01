“Geçmişten Geleceğe Psikolojik Danışmanlık” başlıklı konferans gerçekleştirildi

Kilis'te çalışan psikolojik danışmanlar ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerinin bir araya geldiği konferansın açılış konuşmasını Üniversite Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Asıcı yaptı. Açılış konuşmasında üniversite ile alan çalışanları arasındaki dayanışmanın, öğrencilerin alan çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarının önemine dikkat çeken Asıcı, bu konferansın gelecekte yapılacak diğer ortak etkinlikler için güzel bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Program, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici'nin sunumuyla devam etti. Eşici, sunumunda Türkiye'de ruh sağlığı çalışmalarına duyulan ihtiyaca, psikolojik danışmanların çalışabileceği alanların zenginliğine, psikolojik danışman meslek kimliğine sahip çıkmanın önemine, mesleki uygulamalarda etik ilkelere uygun davranmanın gerekliliğine, gelişmek için çabalamanın ve uzmanlaşmak için doğru adreslere başvurmanın önemine dikkat çekti.

Program Türk PDR Derneği Kilis İl Temsilcisi Bahadır Koşar'ın Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici'ye sunumları için teşekkürleri ve plaket takdimiyle sona erdi.