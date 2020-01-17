Genç Erkekler Voleybol Turnuvasında şampiyon belli oldu

Kilis'te Liseler arası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Nedim Ökmen Anadolu Lisesi oldu.

Kilis Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Liseler arası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Final maçında galip gelen Nedim Ökmen Anadolu Lisesi birinci oldu. 2'inciliği ise Öncüpınar Hürriyet İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. Final maçında Nedim Ökmen Anadolu Lisesi sporcuları , Öncüpınar Hürriyet İmam Hatip Anadolu Lisesini yenerek şampiyon olması nedeniyle büyük sevinç yaşadılar.