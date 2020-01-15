Genç Kızlar Voleybol Kilis Anadolu lisesi birinci oldu

Kilis'te Genç Kızlar Voleybol Kilis Anadolu lisesi birinci olarak büyük mutluluk yaşadı.

Liseler arası Genç Kızlar Voleybol Turnuvasında büyük mücadeleye sahne oldu. Final maçında galip gelen Kilis Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Şampiyon olan takıma kupası Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi. 2'inciliği ise Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi alırken, 3'üncülüğü ise Hasan Özüberk Anadolu Lisesi aldı.