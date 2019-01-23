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Gençler kan bağışında bulundu

Kilis Gençlik Merkezi üyeleri Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundular.

Kilis Gençlik Merkezi üyeleri Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundular.


Türk Kızılay'ı acil duyuru ile yurt genelinde kan stoklarının azaldığını ve kan ihtiyaçlarının arttığını duyurması üzerine Kilis Gençlik Merkezi üyeleri, gençler ile birlikte kan bağışında bulundular.


Kilis Gençlik Merkezi üyeleri, yaptıkları açıklamada, “Kan vererek, insanların hayatını kurtarabileceğimiz konusunda farkındalık oluşturmak için Kızılay ile güzel bir işbirliği yaparak kan bağışı kampanyasına destek olduk. İnsan hayatına büyük fayda sağlayan sosyal sorumluluk projemize ilerleyen günlerde de devam edeceğiz” ifadesini kullandılar.

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