“Gençler Kültür Kervanında” kapsamında öğrenciler Kilis'e geldi

Gençler Kültür Kervanında” adlı proje kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.
Gençler Kültür Kervanında” adlı proje kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin organizesini üstlendiği “Gençler Kültür Kervanında” adlı proje kapsamında Kilis'i ziyarete gelen öğrenciler, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Öğrencilerin Kilis'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.