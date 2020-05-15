Gençler soluğu çarşıda aldı

15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis'te bazı gençler ailesiyle alışveriş yaparken, bazıları da arkadaşlarıyla çarşıda gezdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 15-20 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babaları ile sokağa çıkan gençlerin bazıları aileleri ile birlikte mağazalarda bayramlık giysi, ayakkabı aldı. Bazıları ise arkadaşlarıyla caddelerde gezerek, hasret giderdi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerlerinde ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.