Kilis Belediyesi Gençlik Merkezindeki gençlere 'akran Eğitimi' verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu tarafından Sosyal Uyum Projesi Kapsamında Gençlik Merkezindeki Gençlere 'akran eğitimi' verildi. Akran eğitimi sonrasında eğitime katılan gençlere, kaza veya benzeri olaylarda vatandaşa ilk yardım eğitiminin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak verildi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimin sonunda soru cevap bölümü ile etkinlik tamamlandı.