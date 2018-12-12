Gençlik Katılımı Projesi uygulamaları başladı

Kilis'te, Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik Gençlik Katılımı Projesi uygulamaya başlandı.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında Şehit Sakıp Ortaokulunda eğitim gören Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik Gençlik Merkezi Spor Salonunda bir etkinlik düzenlendi. Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi çalışanlarının düzenlediği etkinlikte Türk ve Suriyeli öğrencilerin birbiri ile kaynaşmaları ve uyum içerisinde olmaları amacıyla matrak, masa tenisi, yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme ve ip atlama gibi çeşitli oyunlar oynandı. Minik öğrencilere yönelik yapılan Gençlik Merkezi tanıtımı sonrası mavi alanda pasta ve meyve suyu eşliğinde zaman geçirip kendileri ile sohbet edildi.

Sosyal Uyum Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları amacıyla düzenlenen etkinlik, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek adına önümüzdeki haftalarda diğer okullarla da planlandığı bildirildi.