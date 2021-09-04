Gençlik Kolları Başkanı Kara'ya doğum günü sürprizi

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Gençlik Kolları toplantısına Bakanlık eden Musa Kara'ya AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Eski Gençlik Kolları Başkanları ile AK Partili gençler doğum günü sürprizi yaparak, toplantıya doğum günü pastası getirdiler.

Belediye Başkanı Ramazan, “Gençlik Kolları toplantısına katıldıklarını ifade ederek, “Toplantıda gençlerimizin şikayet ve önerilerini dinleyerek kendilerine hep destek ve yanlarında olacağımızı belirttik. Toplantı sonrasında Gençlik Kolları Başkanımız Musa Kara kardeşimizin doğum gününü kutladık. Hizmet yolunda sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

İl Başkanı Karataş ise, “Önceki Dönem Gençlik Kolları Başkanlarımız Mehmet Ali Özçil ve Haluk Korkmaz ile birlikte Gençlik Kollarımızın yönetim kurulu toplantısına katıldılar. Daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanımız Musa Kara'nın Doğum Gününü Kutlayıp Gençlik kolları başkanımıza nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar temenni ediyorum” diye konuştu.