Genel Müdür Yardımcısı Arslan Yeni müzeyi inceledi

Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir ile birlikte kısa süre sonra açılacak olan Sabunhane müzesinde incelemelerde bulundu. Arslan buradan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Akcurun Sokak sağlıklaştırma alanında incelemelerde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Kilis'teki incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.