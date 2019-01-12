İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genel Müdür Yardımcısı Kotanoğlu Kilis'te

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm.

Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Kilis'te sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu.


Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir'i ziyaret ederek sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Kilis'teki sağlık tesislerine Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve beraberindekiler, sağlık birimlerinin yetkililerinden bilgi aldılar. Kotanoğlu ve beraberindekiler, Kilis'ten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.