Genel Müdür Yardımcısı Kotanoğlu Kilis'te

Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Kilis'te sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir'i ziyaret ederek sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Kilis'teki sağlık tesislerine Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve beraberindekiler, sağlık birimlerinin yetkililerinden bilgi aldılar. Kotanoğlu ve beraberindekiler, Kilis'ten ayrıldı.