Genişletilmiş üniversite yönetim toplantısı yapıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un başkanlığında Genişletilmiş Üniversite Yönetim Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversite Senato Salonunda düzenlenen toplantıya akademik ve idari birim yöneticileri, üniversitenin kalite kurul başkan ve üyeleri katıldı. Rektör Karacoşkun, öncelikle Ramazan ayının Türkiye'ye ile üniversiteye hayırlar getirmesini temenni ederek toplantının açılışını yaptı. Rektör Karacoşkun, Üniversitenin 2018-2019 eğitim-öğretim yılının kısa bir değerlendirmesini yaparak akademik ve idari birimlerinin çalışma düzeni ve işleyişine, birimlerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporların tutulması konularına dikkat çekti; yöneticilerin ve birim personellerinin özverili çalışmalarına aralıksız devam etmelerini istedi. Toplantıda ayrıca üniversite kalite kurulunun çalışmaları, hazırlanan raporlar ve kurul üyelerine düşen görevler, Devlet Personel Başkanlığı'nın muvafakat konusundaki yeni içtihadı, üniversitenin akademik birimlerince yeni projelerin üretilebilmesine yönelik olarak akademisyenlere verilebilecek proje eğitimleri, eğitim-öğretim yılının sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Mezuniyet ve Akademik Cübbe Giyme Töreni hazırlıklarının planlanması konuları da görüşüldü.