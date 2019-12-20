GGF'nin ödülleri açıklandı

Toplam 11 kişinin ödül alacağı gecede, Hududeli Gazetesi Sahibi Ahmet Yılmaz Çağlar'a ‘Onur Ödülü' verilecek. GGF Başkanı Mehmet Çelik, gazetecilik mesleğini sevdirmek, basın meslek ilkelerine bağlı kalmak ve zor şartlar altında mesleğini yapan gazetecilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla özendirme yarışması düzenlediklerini söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 9 ili kapsayan GGF'nin Özendirme Yarışması'na yurdun farklı illerinden gazeteciler, eserleri ile katılım sağladı. 6 kategoride düzenlenen yarışmaya gönderilen eserler, jüri tarafından değerlendirilerek, puanlama sistemine tabi tutuldu. Puanlama sisteminde ödül almaya hak kazanan gazetecilerin listesi açıklandı. Yarışma kapsamında, yıllarını mesleğe adamış meslek duayenlerine de onur ödülleri verilecek. Şanlıurfa'da yapılacak “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” etkinliğinde yarışmada dereceye giren gazetecilere plaket ve ödülleri verilecek. Batman Sonsöz Gazetesinden Hatice Türkan Röportaj dalında, Siirt Sonsöz Gazetesi İsmail Çelik Fotoğraf dalında, Gaziantep Mega TV'den Başak Akay TV Haber ve Görüntü dalında, Mardin İletişim Gazetesinden M. Sait Çakar Köşe Yazısı dalında, Şanlıurfa İhlâs Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Şinasi İnan Haber Dalında, Şırnak Cizrem Gazetesinden Abidin Yel İnternet Haber dalında, Diyarbakır Yenigün Gazetesinden Nurullah Ergün Sayfa Tasarımı dalında, ödüle layık görüldü.

Gazetecilik mesleğine büyük emek ve hizmetler veren, mesleğin duayenleri, Mardin'den Adnan Avuka, Batman'dan Halit Beytüt, Adıyaman'dan Ahmet Kaya, Şanlıurfa'dan Mehmet Göviç ve Kilis'ten Ahmet Yılmaz Çağlar'a onur ödülü verilmesi uygun görüldü.