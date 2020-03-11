İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göç İdaresinden 176 kişi tayin edildi

Göç İdaresi Kilis İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 176 kişinin tayini başka illere tayin oldu.


Kilis'in Öncüpınar Konaklama tesislerinde kalan Suriyelilerin ayrılması nedeniyle Göç İdaresi tarafından AFAD'a devredilen konaklama tesislerinde çalışan temizlik, güvenlik görevlileri ile teknik personel Kilis'teki kurumlara dağıtılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 176 çalışanın tayinleri, başka illere yapıldı. Tayini çıkan Göç İdaresi personelinin yeni görev yerlerine kısa süre içerisinde başlayacakları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.