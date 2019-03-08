Göçmen kaçakçılığından 5 tutuklama

Kilis'te, Göçmen Kaçakçılığından gözaltına alınan 5 tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'in Elbeyli ilçesi, Kilis merkez ile Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi sınırları içerisinde, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar sonucu, “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işleyen şüphelilere yönelik olarak, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 3 ayrı adreste icra edilen operasyon sonucu; H.K., K.K., M.İ., Suriye uyruklu Ö.S. ve Suriye uyruklu R.H. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülürken, şahıslarla birlikte 7 adet cep telefonu, 7 adet SIM kartı, 1 adet hafıza kartı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 5 kişi ifadesi alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.