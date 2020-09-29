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Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak

Kilis’teki tarihi Kadı cami arkasında yaklaşık 40 yıldır inşaat halinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan olan binanın önümüzdeki ay içerisinde yıkılacağı bildirildi.

Kilis'teki tarihi Kadı cami arkasında yaklaşık 40 yıldır inşaat halinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan olan binanın önümüzdeki ay içerisinde yıkılacağı bildirildi.


Kilis Belediyesi tarafından Kadı Camii arkasında bulunan ve 40 yıldır yarım inşaat halinde bulunan bina mülk sahiplerinden satın alınmıştı. Kentte görüntü kirliliğine yol açması nedeniyle tartışma konusu olan bina satıl alındıktan sonra ise yıkılması kararı alındı. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Tarihi Kadı caminin arkasındaki binanın Ekim ayı içerisinde yıkılacağını, yerine tek katlı yöresel yemek yapılacak sosyal tesis yapılmasının planlandığını söyledi.

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