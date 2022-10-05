Gübreler analiz yapılarak denetleniyor

Kilis'te Gübre Denetçileri, gübre satıcılarına denetleyerek numuneler alıp analiz yapıyor.

Kilis'te, yaklaşan hububat ekim döneminde, çiftçilerin, piyasada dolaşma ihtimali olan taklit, tağşiş, güvensiz gübrelerden korunması maksadıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gübre Denetçileri tarafından denetimler devam ediyor. Denetçiler, Kilis'te faaliyet gösteren Gübre Dağıtıcılarına yönelik, Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılan denetimler ile, gerek gübrelerin ambalajları üzerinde karekod-barkod (DNA bandrol) etiketleri GTS (Gübre Takip Sistemi) üzerinden kontrol edilerek, gerekse içerik analizi için gübrelerden numune alınarak güvenli ürün olup, olmadığı tespit ediliyor. Kilisli çiftçilerinin gübre satın alırken gübre dağıtıcı belgesine sahip bayilerimizden karekod-barkod'lu (DNA bandrol) gübre satın almaya özen göstermeleri gerektiği bildirildi.