İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümrük kaçağı 40 cep telefonu yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada, 40 adet gümrük kaçağı telefon ile bu telefonlara ait 35 adet aksesuar ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada, 40 adet gümrük kaçağı telefon ile bu telefonlara ait 35 adet aksesuar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elbeyli ilçesinde A.T.isimli şahsın kullandığı tır ve dorsesinde yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan çeşitli markalarda gümrük kaçağı 40 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait 35 adet aksesuar ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.