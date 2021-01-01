Gümrük kapısında 260 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı’nda, Suriye’den Türkiye’ye giren tırda yapılan aramada 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren tırda yapılan aramada 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren tırı risk kriterleri çerçevesinde-ray taramasına aldı. Tırda yapılan aramada 260 paket kaçak sigara ele geçirilirken, tır sürücüsü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.