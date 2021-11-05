Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği “Gündelik Hayatın Keşfinde Fenomenolojik Yöntem” başlıklı konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu'nun yönlendiriciliği ve Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Sofuoğlu Kılıç'ın sunumları ile video-konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Kılıç, sunumuna Anlayıcı Sosyoloji'nin tarihsel serüvenini anlatarak başladı. Kılıç, weberschutz çizgisine odaklanan bu anlatı, fenomenolojik yöntemin arka planını anlamak açısından oldukça önemliydi. Kılıç, fenomenolojik yöntemin “açıklama”dan ziyade “anlama”ya odaklanan yapısını açıklayıp, arasındaki farklara dikkat çekti. Bununla birlikte Kılıç, fenomenolojik yöntemin sosyolojideki kullanımlarına dair çeşitli örnekler vererek, yöntemin inceliklerini açık biçimde ifade etti ve sosyoloji öğrencilerinin araştırmalarına yön verebilecek birtakım önerilerde bulundu.

Video-konferans, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.