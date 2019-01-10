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Güvenlik Kameralarını çalarak satan zanlı tutuklandı

Kilis’te, güvenlik kameralarını çalarak, sosyal medya üzerinden satan bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis'te, güvenlik kameralarını çalarak, sosyal medya üzerinden satan bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.


Kilis'te, apartmanlar, camiler ve çeşitli kurumlardan güvenlik kamerası çalınması üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları soruşturmada sosyal medya üzerinden ikinci el kamera satan bir kişiyi yakın takibe aldı. Düzenlenen operasyonda S.G. polis tarafından gözaltına alındı. Apartmanlar, camiler ve çeşitli kurumlardan çalınan 7 güvenlik kamerası ile bir diz üstü bilgisayar ele geçirildi. S.G. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Güvenlik kameraları ile diz üstü bilgisayar da sahiplerine edildi.

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