İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvercin hırsızları tutuklandı

Kilis’te, bir ikametten güvercin çalan 3 kişi tutuklandı.

Kilis'te, bir ikametten güvercin çalan 3 kişi tutuklandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yavuzlu Köyünde M.C. isimli şahsın evine hırsızlık yapmak amacıyla giren A.Y., F.Y. ve F.G. isimli şüpheli şahıs çaldıkları 180 adet güvercini araçlarına yüklerken olay yerinden geçen ve devriye faaliyetinde bulunan Jandarma Asayiş Timleri ve Güvenlik Korucuları tarafından suçüstü yakalandı.. Suça karışan diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.


Şüpheli A.Y., F.Y. ve F.G isimli şahıslar sevk edildiği Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.