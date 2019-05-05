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Halk oyunları gösterisinde taraftarlar arasında kavga

Kilis’te düzenlenen halk oyunları yarışmasında tribünlerde gösterileri izleyenler arasında kavga çıktı.

Kilis'te düzenlenen halk oyunları yarışmasında tribünlerde gösterileri izleyenler arasında kavga çıktı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda başlayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2019 yılı grup yarışmasında miniklerden iki, yıldızlardan bir olmak üzere 3 kategoride Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis'ten ekipler gösterilerini sundu. Gaziantep halk oyunları ekiplerinin gösterisinden sonra tribünlerde halk oyunlarını izleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce polis gruba müdahale etti. Gözaltına alınan bazı taraftarlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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