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Halter'de Kilisli sporcuların başarısı

Kilisli Halterciler, Muğla’nın Dalaman ilçesinde Okul Sporları Gençler kategorisinde dereceye girerek madalya kazandı.

Kilisli Halterciler, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Okul Sporları Gençler kategorisinde dereceye girerek madalya kazandı.


Muğla'nın Dalaman ilçesinde 81 ilden 381 sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Gençler B Kategorisi Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi. Düzenlenen halter şampiyonasında Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Engin Kara 61 kiloda Türkiye 2'incisi, Salih Nane 55 kiloda Türkiye 5'incisi Davut Kara ise 67 kiloda Türkiye 7'incisi oldu. Çok sayıda milli sporcunun katıldığı turnuvada büyük başarı sağlayan öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, çeşitli hediyeler verdi.

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