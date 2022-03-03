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Hasat öncesi pestisit denetim programı eğitimi

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline hasat öncesi pestisit denetim programı eğitimi verildi.

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline hasat öncesi pestisit denetim programı eğitimi verildi.


Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında Bitki Koruma Ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli teknik personele eğitim toplantısı düzenlendi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısında, hasat öncesi pestisit denetimi yapılması planlanan domates, biber, üzüm numunelerinin alım zamanı, alım metodu, numunenin muhafazası ve tahlil yapılmasının sağlanması ile ruhsatsız ilaç kullanımının tespiti ve MRL değerinin yüksek çıkması durumunda mevzuat kapsamında yapılması gereken işlemler konusunda teknik personele eğitim verildi. Zirai Mücadele ve Bitki Koruma ürünlerinin kullanılması konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenlenecek Çiftçi Toplantılarının planlaması yapıldı.

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