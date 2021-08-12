İhlas Haber Ajansı

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Hasat öncesi pestisit denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından hasat öncesi üretilen ürünlerden numuneler alarak Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderiliyor.


Kilis ve ilçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarlada üretim yapılan gıda ürünlerinin vatandaşa sağlıklı ulaşması için denetimleri sürüyor. Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel üzüm, biber, domates ve tere bitkilerinden numuneler alınarak Tavsiye dışı Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) kullanımı tespit edilmesi ve MRL değerinin analizi yapılmak üzere Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

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