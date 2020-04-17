Haşereler ve sivrisineklerle mücadele sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmaları ve haşereler, sivrisinekler ile mücadele ilaçlamaları sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kilis genelinde korona virüse karşı dezenfekte işlemlerinin yanı sıra haşereler ve sivrisinekler ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Haşerelerle mücadelemizde tam başarıya ulaşmak için halkımızın da duyarlı olması çok önemlidir. Halkımızın çöplerini çöp konteynerlerine kapalı bir şekilde atmaları rica olunur. Gelişi güzel sokaklara ve konteyner çevresine bırakılan çöpler haşerelerin en çok üreme yaptıkları yerlerdir. Bu şekilde halkımızla birlikte hareket edersek kısa sürede çözüme ulaşabileceğimizin yanı sıra şehrimizde çevre kirliliğinin de önüne geçerek, yaşam alanlarının sağlıklı olmasını sağlayabiliriz” ifadesine yer verildi.