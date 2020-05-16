Haşereyle mücadele sürüyor

Kilis'te, Havaların ani değişiklik göstermesi sebebiyle, kent merkezinde kanatlı kanatsız, haşere artışının olduğu gözlenmesi üzerine bu süreçte haşerelerle mücadelede, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 7/24 esaslı aralıksız araçlar ile çıkmaz veya dar sokaklarda ise tulumbalar ile tüm, cadde ve sokaklarında, tüm mahallelerinde muhtarlar ile koordineli bir şekilde ilaçlama çalışmaları yapılıyor.