Hastaneye 199 sürekli işçi alınacak

Dr. Aleaddin Yavaşça Devlet Hastanesine 199 adet sürekli işçi alımı kurasının Ankara'da noter huzurunda çekileceğini söyledi.

Karataş, Kilis'te faaliyete açılan Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Devlet Hastanesine 199 adet sürekli işçi alımının İŞKUR'a başvuru yapan kişiler arasından Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da noter huzurunda çekilecek kura yöntemi ile belirleneceğini ifade etti. Karataş, “Alınacak işçilerin kimler olacağı hususunda herhangi bir kurumun ya da kişinin etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır. Bunun dışındaki bilgi, haber ve dedikodulara kesinlikle itibar edilmemesini ve özellikle bu konuda dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını kıymetli hemşehrilerimizden önemle rica ederiz” dedi.