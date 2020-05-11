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Havalar ısındı sosyal mesafe unutuldu

Kilis’te hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar sıcak havada sosyal mesafeyi hiçe sayarak gezmeye başladı.

Kilis'te hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar sıcak havada sosyal mesafeyi hiçe sayarak gezmeye başladı.


Türkiye'de korona virüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasından sonra Suriye sınırında bulunan Kilis'te vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte caddeleri doldurdu. Toplu halde gezenler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarken kent merkezinde polis ekiplerinin uygulaması devam etti. Polis ekipleri, trafikte seyir eden sürücülerin ateşini ölçerek uyarılarda bulunuyor.

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