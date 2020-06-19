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Hayvan pazarında gelenlerin ateşi ölçülüp maske veriliyor

Kilis Belediyesi tarafından Canlı hayvan pazarında korona virüs tedbirleri kapsamında pazara gelenlerin ateşleri ölçüldükten sonra maskesi olmayanlara maske vererek, sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.


Hayatın tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de kontrollü normalleşmeye başlamasıyla birlikte insan yoğunluğunun olduğu yerlerde de tedbirler alınıyor. Kesmelik mevkiinde bulunan Kilis Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarında sıkı tedbirler alındı . Canlı hayvan pazarına gelenlerin ateşi ölçüldükten sonra maskesi olmayan vatandaşlara maske veriliyor. Vatandaşların ellerini dezenfekte ettikten sonra maskeli bir şekilde pazara girmelerine izin veriliyor. Sosyal mesafe konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

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