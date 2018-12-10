Hemşire adayı öğrenciler engelleri aştı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Engelliler Günü kapsamında Öğretim Görevlisi Fatma Karasu'nun koordinesinde güzel etkinliklere imza attı.

Öğrenciler, “Engellilerle Yaşam” dersi kapsamında Kilis'te bulunan “Mavi El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Beyazel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ekrem Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi (I. Kademe) ve Duru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez”lerini ziyaret ettiler.

Hemşire adayları öğrenciler gittikleri rehabilitasyon merkezlerinde barınan çocuklarla oyunlar oynadılar, sohbet ettiler ve çocuklarla hoşça vakit geçirdiler. Öğrenciler, bir gün bile olsa engelliler birlikte olarak onların yaşadıkları sıkıntılara şahit olduklarını, onların yüzlerini güldürmek ve gönüllerini hoş tutmak adına ellerinden geleni yaptıklarını söylediler.

Toplum olarak engellilere olan davranışların daha dikkatli olunması gerektiğini ifade eden öğrenciler, herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.