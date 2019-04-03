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Hemşire adayları Meme Kanseri eğitimi verdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle, toplumsal duyarlılığı arttırmak ve meme kanserine dikkati çekmek amacıyla eğitim programı düzenledi.


Öğretim Görevlisi Fatma Karasu'nun danışmanlığında Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında “Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi” adında düzenlenen eğitim, Kilis Halk Eğitim Merkezi'ndeki bayan kursiyerlere verildi.


Eğitimde Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından meme kanserinin belirtileri, kanserin gelişiminde etkili olan risk faktörleri, korunma yöntemleri, elle muayene teknikleri, erken teşhisin önemi konularında bilgiler verildi.

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