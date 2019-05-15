İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden el hijyeni eğitimi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, 7 Aralık İlkokulu öğrencilerine “El Hijyeni” konulu eğitim programı düzenledi.


Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen'in danışmanlığında yürütülen Sosyal Duyarlılık Projesi dersi kapsamında “Temiz Eller Sağlıklı Bireyler” adındaki proje eğitimi 2 aşamada gerçekleştirildi. İlk eğitimde Hemşirelik Bölümü öğrencileri ilkokul çocuklarına “Doğru ve Etkin El Yıkama” davranışı kazandırma eğitimini uyguladı. Ayrıca her öğrenciye el yıkama takip formu hediye edilerek öğrenciler üzerinde farkındalık sağlandı. Bir sonraki eğitim tarihinde ise ilkokul öğrencileri, öğrenmiş oldukları “El Hijyeni ve El Yıkama” etkinliğini kendi uygulamaları ile değerlendirildi. Eğitim sonunda her öğrenciye “El Yıkama Sertifikası" verilerek öğrenciler ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.