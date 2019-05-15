Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden el hijyeni eğitimi

Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen'in danışmanlığında yürütülen Sosyal Duyarlılık Projesi dersi kapsamında “Temiz Eller Sağlıklı Bireyler” adındaki proje eğitimi 2 aşamada gerçekleştirildi. İlk eğitimde Hemşirelik Bölümü öğrencileri ilkokul çocuklarına “Doğru ve Etkin El Yıkama” davranışı kazandırma eğitimini uyguladı. Ayrıca her öğrenciye el yıkama takip formu hediye edilerek öğrenciler üzerinde farkındalık sağlandı. Bir sonraki eğitim tarihinde ise ilkokul öğrencileri, öğrenmiş oldukları “El Hijyeni ve El Yıkama” etkinliğini kendi uygulamaları ile değerlendirildi. Eğitim sonunda her öğrenciye “El Yıkama Sertifikası" verilerek öğrenciler ödüllendirildi.