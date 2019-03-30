Hemşirelik bölümü öğrencilerinden tarama etkinliği

sınıf öğrencileri Halk Sağlığı Hemşireliği dersi uygulaması kapsamında Kilis Devlet Hastanesi'nde “Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri) Farkındalık Etkinlikleri” gerçekleştirdiler.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl mart ayında düzenlenmekte olan kalın bağırsak kanseri (kolorektal kanser) farkındalık etkinlikleri, 7 Aralık üniversitesi hemşirelik bölümü öğrencilerinin KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ile birlikte Kilis Devlet Hastanesinde stant kurarak polikliniklere başvuran hasta ve yakınlarına, servislerde yatan hasta ve refakatçilerine yönelik olarak bilgilendirme ve tarama çalışmaları gerçekleştirdiler.

Öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler aracılığı ile hasta ve yakınlarına, kalın bağırsak kanser taramalarının 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkeklere Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, TSM Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri gaitada gizli kan kiti ile hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde, iki yılda bir ücretsiz olarak yapıldığına ilişkin bilgiler verdiler.

Görüşmeler sonucu kabul eden bireylere yönelik taramalar yapılarak sonuçlarla ilgili gerekli bilgi ve yönlendirmeler gerçekleştirildi.