Hentbol'da Elbeyli Şampiyon oldu

Kilis'te, İl Hentbol Şampiyonu olan Elbeyli Ortaokulu binci oldu.

İl Hentbol Şampiyonu olan Elbeyli Ortaokul öğrencileri, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ı ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.

Kaymakam Duman, Elbeyli Ortaokul öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, “Bundan sonrada aynı başarıyı sizlerden bekliyorum. İl Hentbol Şampiyonasında il birincisi olmanız bizleri gururlandırmıştır. Aynı başarının devamını bekliyoruz” dedi.