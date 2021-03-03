Her ilde bir engelliye iş müjdesi

Türkiye'nin engelli bireylere özel ilk ve tek sigorta şirketi SigortaDigi, dev bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında her ilde en az bir engelli bireye iş imkanı sunulacak.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Umut Önder Altıntaş'ın kurduğu, Ankara merkezli Altıntaş Holding'in iştiraki olan SigortaDigi, toplumun birçok kesimini olumsuz yönde etkileyen pandemi döneminde engelli bireyler için çok özel bir projeyi hayata geçiriyor. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler oluşturan SigortaDigi, şimdi de onları iş hayatına kazandırmak amacıyla dev bir adım atıyor.

Türkiye'de bir ilk

SigortaDigi, Türkiye'nin engelli bireylere yönelik ilk ve tek sigorta ürünleri olan “DEV Kasko” ile “DEV BES”i Dünya Engelliler Vakfı (DEV), Anadolu Hayat Emeklilik, İş Bankası ve Anadolu Sigorta işbirliğiyle hayata geçirmişti. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları çözmeye yönelik önemli çalışmalar yapan şirket, bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Haksız rekabet son bulacak

Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve istihdam sağlanması konusunda çalışan SigortaDigi'nin 2021 yılı içinde hayata geçireceği yeni projesi kapsamında, her ilde bir engelliye iş imkanı sunulacak. Engelli istihdamı adına Türkiye'de ilk ve tek olan ‘DEV' proje, aynı zamanda engelli bireylerin iş hayatında haksız rekabete uğramasının önüne geçmeyi hedefliyor.