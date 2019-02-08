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Hollywood değil Kilis

Kilis’te motosiklet kazaları, MOBESE kameralarını yansıdı.

Kilis'te motosiklet kazaları, MOBESE kameralarını yansıdı. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinden kaçarken, çarptığı motosikletten 40 metre sürüklenmesine rağmen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.



Kilis'te, 3 ayrı motosiklet kazası MOBESE kameralarına yansıdı. İlk kazada motosiklet otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı. İkinci kazada ise Ekrem Çetin Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, seyir halindeki 2 motosiklete çarpması sonucu motosikletler sürücüleri yaralandı. Son kazada ise Çengel Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçan bir motosikletli seyir halindeki başka motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 40 metre sürüklendikten sonra polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışması akıllara Hollywood filmlerini getirdi. 3 kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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