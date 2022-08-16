'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci

Üretici yüksek rekolte sevinci yaşarken, üzümün kilosu tarlada 2 lira 30 kuruştan, marketlerde ise 10 TL'den satılıyor.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Horoz Karası cinsi üzümün hasadının başlaması ile birlikte sofralık olarak da tüketilen üzümün kilosu tarlada 2 TL 30 kuruştan, marketlerde 10 TL'den satılıyor. Üzüm üreticilerin bir kısmı, fiyatların düşüt olması nedeniyle üzümlerini kurutmalık olarak değerlendirmek için çalışmalara başladı. Kilis'in Merkez köyleri ile Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen üzümde, kuraklığa rağmen rekoltenin iyi olduğu bildirildi.

İlk hasat Suriye sınırında yapıldı

Horoz karası üzümün Kilis'teki ilk hasadı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Süngütepe köyünde yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis Karası üzümün hasadının başladığını ifade ederek, "Kilis'te yaklaşık 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Yaş ve kuru olarak piyasaya sürülüyor. Bu yıl rekoltemiz sel, afat benzeri şeylere rağmen iyi, bölgenin en önemli geçim kaynağı üzümdür. Bölgemizde Rumi (Urumu), Pafi, Kilis Karası başta olmak üzere bir çok çeşit üzüm yetiştiriliyor. Üzüm fiyatları düşük, tarlada 2 TL 30 kuruşta alıcı buluyor. Çiftçinin beklentisi yüksek. Çiftçilerimize sesleniyorum, satışlarda acele etmeyin, 50 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen yıla oranla aynı roketle ama doğal afetlere rağmen yüksek diyoruz. Üzüm rekoltesi tüm Türkiye'de yüksektir. Bu yıl kurutmalık işlemleri fazla olur. Yaş üzüm para etmeyince üretici üzümünü kurutarak satmayı tercih eder. Geçen yıl yüzde 60 oranında yaş üzüm olarak değerlendirirken, bu yıl yüzde 60 oranında kuru olarak değerlendirecektir ”dedi.

Üzüm üreticisi İsmail Kaya ise, 30 dönüm üzerinde üzüm üretimi yaptığını ifade ederek, “Üzüm fiyatlarının çok düşük olması bizim için büyük sıkıntıdır. Hasat yeni başladı. Fiyatlar yükselmez ise kuru olarak değerlendireceğiz. Üzümümüzün aroması yüksektir, üzüm suyu olarak ta değerlendirebiliriz” diye konuştu.