Hububat alanlarında süne mücadelesi

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 2019 yılında 160 bin dekarlık hububat alanının süneye karşı mücadele yapıldığını hatırlatarak, bu yılda süne mücadelesine başlanacağını söyledi. Kadıoğlu, "Bakanlığımız, Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında, İlimiz Merkez, Elbeyli, Polateli, Musabeyli İlçeleri ve köylerinde toplam 160 bin dekar hububat alanında 2019 yılı Süne Mücadelesi kıymetlendirme sürveylerine başlanmıştır” dedi.