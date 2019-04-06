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Hububat üreticisine uyarı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Aşırı yağışlardan dolayı arpa ve buğday tarlalarında yaprak leke, pas hastalığı olduğunu, hububat üreticisinin ilaçlama yapması konusunda uyardıklarını söyledi.


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'te önceki yıllara oranla 2 kattan daha fazla yağmur yağdığını ifade ederek, “ Aşırı yağışlardan dolayı arpa ve buğday tarlalarında yaprak leke ve pas hastalığı oluşmaktadır. Verim kaybı olmaması için tarla kontrollerinin yapılarak hastalık görülen alanlarda ilaçlama yapılması gerekmektedir. Tüm Hububat üreticilerin arpa ve buğday tarlalarında yaprak leke ve pas hastalığına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

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