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Hudut Alay Komutanı Oruçoğlu görevine başladı

Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, görevine başladı.

Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, görevine başladı.


Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne'de bulunan 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanı olarak atanmasından sonra yerine Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu atandı. Oruçoğlu, Kilis'e gelerek görevine başladı. Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte düzenlenen etkinliklere katıldı.

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