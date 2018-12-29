İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Kilis 7 Aralık Üniversitesinde

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde bir heyetle Kilis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kilis Eski Valisi İsmail Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un misafiri oldu.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı, Kilis Valisi Recep Soytürk ile üniversiteye gelişinde Rektör Karacoşkun ve üniversite yöneticileri rektörlük girişinde karşıladı.

Öğrencilerin çiçek takdiminden sonra rektörlük makamına geçen Bakan Yardımcısı Çataklı ile Vali Soytürk, Rektör Karacoşkun ve üniversite yöneticileri ile bir süre sohbet etti. Rektörlük ziyaretinde Bakan Yardımcısı Çataklı'ya mozaik tekniği ile yapılan bir tablo da hediye edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Rektörlük şeref defterini imzaladıktan sonra üniversitemizden ayrıldı.