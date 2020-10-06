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İçme suyu depolarının bakımı yapılıyor

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından İçme suyu arıtma tesisleri, içme suyu depoları, terfi istasyonlarının kış bakımı yapılıyor.


Bakımları bizzat yerinde inceleyen Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, "İçme suyu arıtma tesisleri, içme suyu depoları, terfi istasyonları ve içme suyu kuyularının işlevini kışın sağlıklı şekilde yerine getirmesi adına rutin olarak yaptığımız bakım ve kontrol çalışmaları tamamlanmıştır. ‘Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam' anlayışıyla ekiplerimiz ile 7/24 sahadayız” dedi.

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