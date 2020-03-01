İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib şehidi için mevlit okutuldu

Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler için memleketi Kilis’te Mevlid-i Şerif okutuldu.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler için memleketi Kilis'te Mevlid-i Şerif okutuldu.


3 Şubat tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Şeyh Muhammet Bedevi Külliyesi'nde İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda şehitler için dua edildi. Mevlid-i Şerif programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, şehidin annesi Canan Abo ve babası Uğur Özler ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.