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İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis’te Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.


Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar tarafından İdlib'de şehit olan 34 asker için Çekmeceli Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Tehvid-i şerif ile devam eden program sonrası şehitler için dua edildi. Lokma dağıtımı ile program sona erdi. Mevlid-i şerife Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleriyle ve vatandaşlar katıldı.

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