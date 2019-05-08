İftar sonrası esnaf ziyareti

Cumhuriyet Caddesinin iftardan sonra ramazan ayı boyunca trafiğe kapatılması nedeniyle Cumhuriyet Caddesinde hareketlilik yaşanıyor. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte esnaflar ile bir araya gelerek, sohbet ettiler.

Bulut ve beraberindekiler, esnafın taleplerini ve sıkıntılarını da dinledi.